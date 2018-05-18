На Кубе разбился пассажирский самолет

На Кубе сразу же после взлета из аэропорта в Гаване разбился пассажирский самолет Boeing 737. Об этом сообщает Reuters.

Mirror со ссылкой на местную прессу передает, что на борту лайнера могли находиться 107 пассажиров.

По информации CNN, самолет принадлежит кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion, он направлялся в Гайану — страну на северо-восточном побережье Южной Америки.

В свою очередь агентство EFE сообщает в Twitter, что самолет не разбился, а загорелся — в районе аэропорта видно густое облако дыма.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!