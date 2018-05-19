Появились подробности крушения Boeing 737 на Кубе

Пассажирский лайнер Boeing 737, разбившийся на Кубе, врезался в электрические провода при повороте для возвращения в аэропорт. Об этом сообщает местное издание Granma в своем Twitter со ссылкой на слова очевидцев.

Точные причины катастрофы пока не известны. По данным ABC News, самолет был выпущен в 1979 году, поэтому аварию могли вызвать технические неисправности.

Посольство России на Кубе сообщило в Twitter, что россиян среди пассажиров самолета не было.

На месте крушения нашли четырех выживших, но один позже скончался в больнице. Три женщины находятся в критическом состоянии, передает Reuters.

Самолет упал на сельскохозяйственные поля в 13 километрах от города Сантьяго-де-лас-Вегас. Обломки разбросало на территории диаметром примерно 20 километров.

Лайнер направлялся из Гаваны в Ольгин и рухнул сразу после взлета. На борту было 105 пассажиров, в том числе пятеро детей, и девять членов экипажа.

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