В Костромской области разбился вертолет с пассажирами

Вертолет с пассажирами потерпел крушение около деревни Вонышево Костромской области. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

На борту вертолета находились три человека, все они погибли. Личности погибших в авиакатастрофе устанавливаются, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу.

Отмечается, что определить принадлежность вертолета и его марку пока не удалось, так как обломки обгорели. В пресс-службе губернатора предположили, что в «частном маленьком вертолете», вероятно, летали охотники.

Первая информация о падении воздушного судна поступила в 18:40 в среду, 3 октября.

Ранее 3 октября сообщалось, что в Якутии нашли выжившего пилота разбившегося частного вертолета Robinson. После вынужденной жесткой посадки 29 сентября он находился в труднодоступном ущелье, что затрудняло поиски.

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