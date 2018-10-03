Пилота разбившегося четыре дня назад вертолета нашли живым в якутских снегах

В Момском районе Якутии найден выживший пилот разбившегося частного вертолета Robinson, сообщили «Якутия 24» в «Полярных авиалиниях».

«Командир спасательного воздушного судна сообщил, что пилот вертолета встал в полный рост», — рассказал представитель компании.

После вынужденной жесткой посадки, в субботу, 29 сентября, мужчина находится в труднодоступном ущелье, передает «Интерфакс». Пилоту удалось передать свои координаты, но разыскать его долго не могли. Поиски c неба неоднократно прекращались из-за плохих погодных условий — плотного снегопада и порывистого ветра.

Наземную группу спасателей на снегоходах к месту падения вертолета ведет знающий местность оленевод. По последней информации они, при сильном ветре и снегопаде, начали подъем на гору, для спасения выжившего вертолетчика.

В феврале сообщалось о лесорубе из Челябинской области, который потерялся в лесу и пять дней провел там один при тридцатиградусном морозе. Мужчина выжил благодаря еловым иголкам, которые он ел вместе со снегом. Когда лесоруба обнаружили, он находился почти в бессознательном состоянии, без шапки и куртки.

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