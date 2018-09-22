В каюте потерпевшего крушение два дня назад парома нашли выжившего

В Танзании водолазы спасли человека с опрокинувшегося два дня назад на озере Виктория парома, сообщает BBC.

В момент крушения инженер Альфонс Чарахани заперся в маленькой каюте и после опрокидывания судна оказался в воздушном кармане. Он жив, но находится в тяжелом состоянии.

Работающие на месте дайверы надеются найти и других оставшихся в живых. Между тем уже установлено, что крушение парома унесло жизни не менее 170 человек.

Судно, как предполагается, опрокинулось, когда его пассажиры переместились на одну сторону.

Президент Танзании Джон Магуфури объявил четырехдневный национальный траур и приказал арестовать всех, кто причастен к происшествию с паромом и допустил его перегруз. На судне, рассчитанном на перевозку 100 человек, в момент крушения находилось более 400.

Катастрофа на озере Виктория произошла в ночь на 21 сентября. Днем после крушения сообщалось о 37 спасенных.

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