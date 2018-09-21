Почти 140 человек утонули при крушении перегруженного парома

В катастрофе с паромом на озере Виктория в Танзании погибли по меньшей мере 136 человек. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Reuters.

Паром с более чем тремя сотнями пассажиров перевернулся в нескольких метрах от берега. Катастрофа произошла в ночь на 21 сентября. Известно о 37 спасенных. По информации агентства, пропавшими без вести числятся еще по меньшей мере 200 человек: точное число пассажиров неизвестно, но установлено, что паром был сильно перегружен.

В 1996-м на том же озере Виктория паром с несколькими сотнями пассажиров так же перевернулся, в результате чего утонули более 500 человек. В 2012 году в схожем инциденте с перегруженным судном на Занзибаре жертвами стали 145 человек.

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