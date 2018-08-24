Ядовитое облако появилось в Чили и отравило десятки людей

Более 130 человек пострадали в чилийских коммунах Кинтеро и Пучункави из-за токсичного облака неизвестного происхождения. Об этом сообщает BioBioChile.

В регионах объявили «желтый» уровень тревоги из-за чрезвычайной экологической ситуации. Как минимум на сутки все школы районов закрыты. По данным властей, некоторые симптомы, в том числе тошнота, рвота, головная боль, похожи на отравление производными оксида серы.

Сообщается, что в первый раз симптомы отравления зафиксировали у 53 школьников 21 августа. Тогда заговорили об экологической катастрофе и приостановили занятия в учебных заведениях. Ситуация нормализовалась, однако через два дня вновь появились пострадавшие: в четверг из-за нового токсичного облака плохо себя почувствовали 133 человека, в том числе десятки детей.

Как пишет La Tercera, на земле в коммунах появилась зеленовато-желтая пыль, людям стало трудно дышать. Жителей районов, которые накрыло облако, призвали использовать маски и пить воду только из бутылок.

По информации издания, в воздухе обнаружили частицы токсичных хлороформа, нитробензола и изобутана. Они могут вызывать повреждения печени и воздействовать на гормональную систему.

В настоящее время эксперты пытаются выяснить источник опасных веществ, пока он не найден. Крупнейшие предприятия в регионе уже заявили, что не имеют к происходящему никакого отношения.

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