Ядовитое облако накрыло пляж в Англии

На юго-восточном побережье Великобритании ядовитое облако накрыло пляж, пострадали более 200 человек. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 27 августа, в Восточном Сусскесе. По словам очевидцев, люди, отдыхавшие в жаркий солнечный день на пляже Бирлинг-Гэп, почувствовали сильный запах хлора. Пляж опустел за 10 минут.

Пострадавшие, которые жаловались на затруднение дыхания, раздражение глаз и рвоту, были доставлены в больницу. Всего медицинская помощь потребовалась 233 пациентам.

Причина появления ядовитого облака неизвестна, начато расследование.