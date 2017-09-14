Над Барселоной появилось ядовитое облако

На одном из предприятий, расположенных в промзоне рядом с Барселоной, произошла утечка химикатов. Об этом сообщает La Vanguardia.

В результате инцидента образовалось ядовитое облако желтоватого цвета. В связи с этим власти приняли решение привести в действие протокол PLASEQCAT — план действий при угрозе химического поражения.

В то же время сообщается, что реальной опасности выброс не представляет. Прибывшие на место спасатели и пожарные ликвидировали утечку.

В результате происшествия пострадавших нет.

28 августа сообщалось, что на юго-восточном побережье Великобритании ядовитое облако неизвестного происхождения накрыло пляж, пострадали более 200 человек. По словам очевидцев, на пляже Бирлинг-Гэп в жаркий солнечный день отдыхающие почувствовали сильный запах хлора. Пострадавшие, которые жаловались на затруднение дыхания, раздражение глаз и рвоту, были доставлены в больницу.