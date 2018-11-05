Молодожены погибли в авиакатастрофе спустя пару часов после свадьбы

В Техасе разбился вертолет, на борту которого находились только что заключившие брак американские студенты. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел рано утром 4 ноября сразу же после свадебной церемонии Уилла Байлера (Will Byler) и Бейли Экерман (Bailee Ackerman). В 24 километрах к северо-западу от города Ювальде и в 1,5 километра от места празднования вертолет с новоиспеченными мужем и женой на борту врезался в холм.

Сообщается, что в результате аварии также погиб пилот.

Молодые люди праздновали свадьбу в Техасе на семейном ранчо жениха. О том, куда направлялся их вертолет, не сообщается.

В январе 2017 года на Мадагаскаре в результате ДТП с участием свадебного кортежа погибли более 40 человек, в том числе муж с женой. Авария произошла в городе Анджозороб после того, как грузовик с участниками торжества упал с моста в реку Мананара.

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