В Британии подтвердили гибель владельца «Лестер» при крушении вертолета

Владелец футбольного клуба «Лестер» Вишай Шривадданапрабхи находился на борту вертолета, который разбился 27 октября. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на представителей ФК.

По информации полиции графства Лестершир, в трагедии, предположительно, погибли еще четыре человека. В опубликованном заявлении говорится, что на борту воздушного суда находились также двое сотрудников тайского миллиардера Нурсара Сукнамай и Кавепорн Пунпарэ, пилот вертолета Эрик Сваффер и пассажир Изабела Роза Лечович.

Авария произошла сразу после матча Английской премьер-лиги «Лестер» — «Вест Хэм». По словам очевидцев, вертолет поднялся в воздух с футбольного поля — как и перед каждым домашним матчем команды. Через несколько секунд пилот потерял контроль над управлением, и летательный аппарат упал на автомобильную стоянку, находящуюся в нескольких сотнях метров от стадиона King Power.

Официально о гибели пассажиров вертолета не сообщалось.

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