Появилось видео с пылающим вертолетом владельца клуба «Лестер»

Guardian Football / YouTube

В сети показали видео, на котором запечатлен горящий вертолет владельца футбольного клуба «Лестер» Вичая Шриваддханапрабхи.

Ролик опубликован YouTube-каналом Guardian Football. На кадрах видно, как разбившийся вертолет пылает, над ним поднимаются клубы черного дыма. Место падения расположено рядом с широкой автомобильной дорогой.

Как уточняет РИА Новости, тайский миллиардер, которому принадлежал вертолет, в момент падения находился на борту. Официально, однако, данные о погибших и пострадавших не сообщались.

Авария произошла в Британии, сразу после матча Английской премьер-лиги «Лестер» — «Вест Хэм». Ранее стало известно, что вертолет поднялся в воздух с футбольного поля — как и перед каждым домашним матчем команды. Через несколько секунд пилот потерял контроль над управлением, и летательный аппарат упал на автомобильную стоянку, находящуюся в нескольких сотнях метров от стадиона King Power. Один из свидетелей происшествия рассказал, что у вертолета отказал хвостовой винт, и он начал вращаться вокруг собственной оси.

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