В Британии разбился вертолет владельца ФК «Лестер»

Вертолет владельца футбольного клуба «Лестер» Вичая Шриваддханапрабхи разбился сразу после матча Английской премьер-лиги «Лестер» — «Вест Хэм». Об этом сообщает BBC News.

Пока неизвестно, находился ли владелец футбольного клуба в вертолете в момент аварии.

Репортер издания Sky Sports News Роб Дорсетт рассказал, что вертолет поднялся в воздух с футбольного поля — как и перед каждым домашним матчем команды. Через несколько секунд пилот потерял контроль над управлением и летательный аппарат упал на автомобильную стоянку, находящуюся в нескольких сотнях метров от стадиона King Power.

Один из свидетелей происшествия рассказал, что у вертолета отказал хвостовой винт, и он начал вертеться вокруг собственной оси. Информации о погибших или пострадавших пока нет.

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