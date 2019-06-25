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Мусульманина привязали к столбу и избили в Индии

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Табрез Ансар

Мусульманин умер в Индии через несколько дней после того, как толпа людей привязала его к столбу и избила. Об этом пишет The Indian Experss.

По данным издания, 22-летний Табрез Ансари (Tabrez Ansari) попался жителям деревни Дхаткиди в штате Джаркханд ночью 18 июня. Тогда его с двумя знакомыми заметили на крыше одного из домов. Когда индийцы подняли тревогу, двоим удалось сбежать, а Ансари повредил ногу и попытался спрятаться в кустах, но был обнаружен. У молодого человека нашли мотоцикл, кошелек и телефон, которые опознали как украденные.

После этого разгневанная толпа привязала его к столбу и начала избивать. В сети появилось несколько видеозаписей инцидента: на них мусульманина Ансари заставляли петь индуистские «Да здравствует Рама» и «Да здравствует Хануман». The Independent отмечает, что на другой записи также видно, что мужчину били палками.

Молодого человека в итоге решили передать полиции, стражи порядка приехали за ним в 6 утра. К этому времени он уже около четырех часов был привязан к столбу, однако в отчете правоохранительных органов информации об избиении нет. Ансари на допросе признался в краже, его оставили под арестом. Однако 22 июня мужчине внезапно стало очень плохо, его привезли в больницу, где в итоге признали умершим. По словам врачей, он мог умереть от сердечного приступа, однако точная информация появится лишь после вскрытия.

Родственники Ансари считают, что тот скончался именно из-за жестокого избиения. Его дядя Максуд Алам отметил, что у племянника никогда не было никаких проблем с законом. «Предположим, его действительно поймали за кражу. Но шокирует, что его затем связали, часами избивали и заставляли петь. Его ошибка в том, что он мусульманин, ведь иначе он был бы жив», — заявил мужчина.

Отмечается, что теперь дело возбуждено не только в отношении погибшего, но и против жителей деревни. Их подозревают в убийстве и злонамеренных действиях, направленных на оскорбление религиозных чувств.

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