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Подросток погиб на глазах семьи при съемке видео с пистолетом

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Семнадцатилетний житель Индии Пратик Вадекар (Pratik Wadekar) был убит при съемке видео для приложения TikTok. Об этом пишет International Business Times of India.

Вадекар погиб в номере отеля в индийском городе Ширди, куда приехал на похороны одного из членов семьи. Подросток и его четыре родственника решили записать видео для TikTok с пистолетом, который был у них с собой. Во время съемки один из присутствовавших случайно нажал на курок, и пуля попала в Вадекара.

Администрация гостиницы услышала звук выстрела и вызвала скорую и полицию. Родственники Вадекара попытались сбежать с места происшествия и угрожали пытавшимся их задержать сотрудникам отеля оружием. Нескольким членам семьи подростка удалось сбежать, однако полиции удалось задержать двоих. Вадекар скончался до прибытия в больницу.

Ранее в июне сообщалось, что американец случайно застрелил подругу во время секса. Он непреднамеренно выстрелил в верхнюю часть ее тела.

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