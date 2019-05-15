Российский школьник застрелил сверстника из ружья

Десятилетний школьник в Рязани случайно выстрелил в своего одноклассника из ружья и убил его. Об этом сообщается в группе телеканала ТКР во «ВКонтакте» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

На заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних зампред регионального правительства Лариса Крохалева сказала, что оружие отец мальчика хранил в сейфе. Предположительно, ребенок хотел показать ружье двум пришедшим к нему в гости товарищам, нашел ключи от сейфа и случайно выстрелил одному из них в грудь. Пострадавший четвероклассник умер в машине скорой помощи.

По словам Крохалевой, ранее школьник уже пользовался этим ружьем и умел заряжать его. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

13 мая учащийся старших классов гимназии №7 в Казани пришел на занятия с пневматическим пистолетом и кухонным ножом и взял в заложники целый класс вместе с учительницей. Его оперативно задержали. По мнению директрисы школы, подросток страдал от неразделенной любви и недостатка родительского внимания.

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