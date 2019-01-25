Раскрыты подробности стрельбы подростка у школы в Красноярском крае

Подросток, устроивший стрельбу у школы в поселке Абалаково Красноярского края, взял ружье у своего деда. Об этом в пятницу, 25 января, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его словам, ружье не было зарегистрировано и хранилось дома у родственника школьника, который является его опекуном. В настоящее время оружие изъято — забрать его у подростка удалось прибывшему на вызов участковому, который провел с девятиклассником переговоры. Перед этим школьник успел сделать четыре выстрела.

Юрченко уточнил, что в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту незаконного хранения оружия. С самим подростком работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Как рассказала телеканалу «360» сестра стрелка, он отличается вспыльчивостью. «Дома может психовать, если что-то не так», — пояснила она, отметив, что при этом брат «умеет вести себя в обществе».

Ранее в пятницу 25 января сообщалось, что ученик девятого класса устроил стрельбу из ружья у школы в поселке Абалаково. Он обстрелял окна здания и припаркованные рядом автомобили, а также попытался застрелить своего одноклассника, который ранее избил его. В результате инцидента никто не пострадал. Отмечалось, что у подростка легкая умственная отсталость, он обучается в коррекционном классе и находится под опекой бабушки и дедушки вместе с братом и двумя сестрами.

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