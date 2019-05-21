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В Индии «неприкасаемый» решил поесть и был убит

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В северном штате Индии Уттаракханд группа мужчин более высокой касты избила мужчину из касты неприкасаемых (далитов), нанеся ему травмы, несовместимые с жизнью. Об этом пишет BBC News.

Предполагаемый проступок заключался в том, что на свадьбе погибший сидел и ел в присутствии «благородных людей». «Потасовка произошла, когда подавали еду. Разгорелся спор о том, кто сидел на стуле и ел», — пояснил сотрудник полиции.

Утром мать избитого нашла сына возле дома, он не мог разговаривать и скончался через девять дней после инцидента. Отмечается, что умерший был единственным кормильцем семьи. Предполагаемые преступники и их родственники полностью отрицают вину, считая это заговором.

Самое распространенное наименование неприкасаемых — далиты, «притесняемые» или «угнетенные». Хотя дискриминация по принципу кастовой принадлежности в Индии запрещена, далиты по-прежнему являются беднейшей, бесправной и самой необразованной частью общества. Считается, что неприкасаемый может осквернить людей из высших варн.

Низшие касты значительно беднее. Основная часть индийских бедняков — далиты. Средний уровень грамотности по стране составляет 75 процентов, среди далитов — чуть более 30.

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