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Убийство коров привело к смертельному погрому

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Толпа крестьян на севере Индии устроила погром из-за подозрений в убийстве коров, в результате которого погибло два человека. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Более 400 крестьян из нескольких деревень в штате Уттар Прадеш приняли участие в массовом протесте. Они поджигали машины и метали камни в полицейских. Те отвечали дубинками и стреляли в воздух. В результате столкновения погиб один сотрудник полиции и один местный житель. Точные причины их смерти пока не выяснены.

Бунт начался из-за того, что кто-то обнаружил выброшенные трупы коров неподалеку от деревни. Убийство коров и хранение их мяса запрещено законом во многих штатах Индии.

В 2016 году подобный инцидент произошел в штате Гуджарат. Тогда в результате протестов погиб полицейский. В убийстве коровы обвинили местных представителей низшей касты неприкасаемых и подвергли их жестокому прилюдному избиению.

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