В Индии заключенные пройдут терапию коровами

В Индии заключенных будут реабилитировать с помощью «магической силы» коров. Почитаемое индусами животное будут разводить на территориях тюрем. Об этом сообщает The Straits Times во вторник, 16 января, со ссылкой на индийские власти.

В штате Харьяна правительственная комиссия по защите священных животных выделила полтора миллиона долларов на закупку 600 коров и постройку хлевов, чтобы содержать их в шести тюрьмах. Глава комиссии по обеспечению благосостояния коров штата Бани Рам Мангла сообщил, что с помощью животных преступники отойдут от мира криминала.

Объясняя многочисленные выгоды проекта Мангла заявил, что коровы — часть индуистской религии и имеют магическое воздействие на тех, кто о них заботится. Он также сказал, что свежее молоко «очистит» заключенных, а коровий помет и мочу можно будет поставлять на местные рынки. Верующие считают, что коровья моча может излечить от многих недугов, в том числе от астмы, рака и диабета.

Это не первый опыт использования коров в индийских тюрьмах. До этого маленькие молочные фермы поставляли молоко для надзирателей и других сотрудников.

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