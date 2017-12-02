Индийский младенец ожил перед кремацией

Индийские врачи констатировали смерть живого ребенка и отдали его родителям в пакете. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщает Sputnik International.

По информации издания, инцидент произошел в районе Шалимар Ба на северо-западе столичной территории Дели. Женщина родила в клинике Max Hospital близнецов. Врачи констатировали смерть девочки, а мальчик, по их словам, находился в критическом состоянии и нуждался в аппарате искусственной вентиляции легких. Семья не могла заплатить необходимую сумму, поэтому решила обратиться в другую больницу. Однако они не успели этого сделать: врачи заявили, что второй ребенок тоже скончался.

Сотрудники медицинского центра отдали родителям близнецов в полиэтиленовых пакетах. С ними семья направилась к крематорию и в какой-то момент заметила шевеление в одном из пакетов. Выяснилось, что мальчик еще жив, его отвезли в ближайшую больницу. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

В министерстве здравоохранения начали проверки по факту произошедшего. В Max Hospital указали, что детей отдавали без признаков жизни. В то же время в клинике начали собственную проверку, а врача, констатировавшего смерть младенца, отправили в бессрочный отпуск. Родителям выжившего младенца оказывают всю необходимую помощь.