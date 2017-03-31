В индийском штате ввели пожизненное заключение за убийство коровы

В индийском штате Гуджарат ужесточили меру наказания за убийство крупного рогатого скота до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает The Hindustan News.

Помимо убийства, запрещается также перевозка скота на бойню: в этом случае транспортное средство конфискуется, а нарушителя ждет штраф в размере 100 тысяч рупий (1,5 тысячи долларов). Принятие закона приурочено к Васанта Наваратри — весеннему индуистскому празднику, во время которого верующие поклоняются женским формам бога.

«Правительство по совету нескольких святых людей-садху внесло поправки в закон о защите животных от 2011 года. Таким образом, наше законодательство стало самым строгим во всей стране», — объявил министр внутренних дел штата Прадипсинх Джадеджа.

По данным издания, некоторые связывают принятие закона со стремлением правящей «Бхаратия Джаната парти» заручиться голосами избирателей-индусов. Выборы в законодательное собрание штата пройдут в ноябре-декабре 2017 года.

Убийство крупного рогатого скота полностью или частично запрещено в 20 из 36 штатов и союзных территорий Индии. До этого законопроекта за преступление полагалось наказание в виде 7 лет лишения свободы и штрафа в размере 50 тысяч рупий (около 700 долларов) за транспортировку животного к месту забоя.