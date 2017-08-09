В Мумбае миллион маратхов вышел на «молчаливый марш» ради работы и образования

В индийском городе Мумбае, столице штата Махараштра, прошел «молчаливый марш», собравший до миллиона представителей народа маратхов. Видео, снятое агентством Asian News International (ANI), размещено на YouTube.

Маратхи, составляющие большинство населения штата, требуют предоставить им дополнительные квоты на образование, а также обеспечить их рабочими местами. Марш в Мумбае — часть кампании протеста, начатой год назад после изнасилования и убийства девушки из общины маратхов членами одной из каст неприкасаемых.