Индийки надели коровьи маски в знак протеста против изнасилований

В Индии женщины надели коровьи маски, чтобы выразить протест против изнасилований. Об этом сообщает The Guardian.

Необычную акцию организовал делийский фотограф Суджарто Гхош. Он выполнил серию фотопортретов женщин в масках индуистских священных животных, чтобы подчеркнуть, что представительницы слабого пола в Индии защищены куда меньше, чем коровы. По словам Гхоша, когда он объявил о проекте, его буквально завалили письмами модели, желающие принять в нем участие.

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«Основная тема акции — права женщин и их защита, — объяснил фотохудожник. — Я не против того, чтобы защищали коров — я люблю животных. Но меня беспокоит социополитическое будущее страны».

Коровы являются священными животными для индуистов, их нельзя убивать, а их мясо — употреблять в пищу. Забой коров законодательно запрещен почти во всех штатах Индии, кроме Кералы и Западной Бенгалии.

Насилие в отношении женщин остается одной из самых актуальных проблем в Индии. В 2013 году власти страны под давлением общества ужесточили наказание за преступления такого рода. Широкое освещение этой проблемы как в местной, так и в мировой прессе началось после смерти 23-летней студентки, которую в декабре 2012 года изнасиловали шесть мужчин в автобусе в Дели. Жертва впоследствии скончалась от тяжелейших травм.

Из шестерых преступников, которых обвинили в нападении на студентку, один покончил с собой в тюрьме, четверых приговорили к смертной казни, а еще один получил максимальный срок для несовершеннолетнего — три года тюрьмы. Тем не менее, несмотря на суровый приговор, количество подобных преступлений не сокращается.