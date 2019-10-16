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Шесть человек годами прятались в подвале и ждали конца света

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Полиция провинции Дренте в Голландии обнаружила семью из шести человек, которая годами жила в подвале фермы в ожидании «конца времен». Об этом сообщает издание The Guardian.

В начале октября в местном баре появился 25-летний мужчина, который выпил пять стаканов пива. 13 октября он пришел туда вновь. Как сообщил владелец заведения, мужчина выглядел неопрятно, у него были длинные спутанные волосы. Он рассказал хозяину бара, что сбежал, и ему нужна помощь. Незнакомец добавил, что никогда не ходил в школу. По словам посетителя бара, он и его младшие братья и сестры несколько лет жили в подвале и мечтали сбежать. Хозяин заведения вызвал полицейских по его просьбе.

Полиция отправилась на ферму и обнаружила за шкафом в гостиной скрытую лестницу, ведущую к нескольким комнатам с самодельной мебелью, где пряталась семья. Вместе с прикованным к постели после сердечного приступа 58-летним Йозефом Б. (Joseph B.) жили пятеро молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет. По всей видимости, обитатели подвала не имели контактов с внешним миром. Они выращивали собственные овощи и держали коз и гусей. Достоверно неизвестно, является ли мужчина отцом молодых людей и где их мать. Полиция предполагает, что женщина могла умереть, после чего ее похоронили на ферме.

58-летний мужчина отказался сотрудничать со следствием и был арестован.

Соседи сообщили, что много лет видели человека, который водил автомобиль Volvo и решили, что он живет на ферме один. Однако один из жителей деревни рассказал, что несколько лет назад видел на ферме маленьких детей. Другой заявил, что мужчина говорил по-немецки и был известен среди местных жителей под прозвищем «австриец». Сообщается, что он приехал на ферму девять лет назад. Мужчина был недружелюбен: он наблюдал за происходящим в бинокль и прогонял всех, кто приближался к его владениям.

Владельцы дома, Клаас (Klaas) и Алида Руз (Alida Rooze), сказали, что годами сдавали этому Йозефу дом и ничего не знали о происходившем на ферме. Им ничего неизвестно о личности арендатора. По данным местного мэра Роджера де Гроота (Roger de Groot), большая часть жителей фермы не имела документов и регистрации.

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