В Австралии умер 88-летний русский отшельник

В Австралии в возрасте 88 лет скончался известный отшельник по прозвищу «русский Тарзан» Михаил Фоменко. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Фоменко, предположительно, родился в семье грузинской княжны Елизаветы Мачабели и атлета Даниила Фоменко. В 1930-е годы его семья бежала в Японию, а оттуда — в Австралию. Семья Фоменко поселилась в Сиднее, там юноша закончил школу, занимался легкой атлетикой и даже прошел отбор на Олимпийские игры 1956 года в Мельбурне.

Однако Фоменко так и не принял в них участие: в 26 лет он сбежал от семьи и спортивной карьеры, чтобы жить отшельником в джунглях штата Квинсленд на севере Австралии.

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По его словам, он вдохновлялся любимым литературным персонажем — Одиссеем из одноименной поэмы Гомера. Жизнь в глуши поначалу давалась ему непросто: в 1959 году местные жители с трудом спасли его от голодной смерти. Но даже после этого Фоменко отказался вернуться к цивилизации.

В 1964 году полиция арестовала его за бродяжничество, суд его признал сумасшедшим и отправил на лечение в психиатрическую больницу. Однако даже после электрошоковой терапии мужчина не отказался от желания жить в джунглях. Жители Квинсленда привыкли к нему и считали местной знаменитостью.

С 2012 года Фоменко жил в доме престарелых в городе Бабинда. Новость о его смерти подтвердила его сестра Инесса. «Михаила Фоменко стоит помнить за его непреходящую любовь к австралийским джунглям, необыкновенную смелость и стремление следовать за мечтой», — сказала она.

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