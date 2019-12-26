Российскую пенсионерку поселили в заброшенную школу

Пенсионерку из российской деревни Фёдоровка (Башкортостан) поселили в заброшенную школу, поскольку дом женщины ранее сгорел. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Евгения Цуркова живет в полуразрушенном здании с разбитыми окнами. В одном из классов температура едва достигает 14 градусов и то благодаря старому обогревателю. Холодильника в помещении нет, поэтому пенсионерка вынуждена готовить себе еду только на один раз, чтобы та не испортилась. По ночам женщина ходит с фонариком, а моется раз в неделю в душе на втором этаже — после перенесенной травмы Цурковой трудно подниматься по лестнице.

В 2017 году пенсионерка лишилась жилья. У соседей случился пожар, и огонь перекинулся на дом Цурковой. Местные власти решили поселить ее в здание школы, включенное в маневренный фонд. Чиновники заявили пенсионерке, что школа — это общежитие, хотя женщина проживает там одна. Родственников и близких, к кому она могла бы обратиться, нет.

Власти заверили Цуркову, что данная мера — временная и ей скоро предоставят жилье получше. Однако знакомые женщины недавно посоветовали ей обратиться к юристу и отстоять свои права.

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