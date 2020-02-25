Воробьев рассказал о заботе об обманутых дольщиках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал проявить максимальную заботу об обманутых дольщиках. Его слова приводит РИАМО во вторник, 25 февраля.

«Мы провели большую работу, в прошлом году выдали 19 тысяч ключей, в этом году выдадим 15 тысяч ключей», — сказал он на совещании с руководящим составом областного правительства.

Он подчеркнул, что жителей необходимо информировать о предоставлении льгот по ипотеке. Губернатор привел в пример скиданную программу для семей, у которых родился первый ребенок. В рамках региональной программы молодые семьи, у которых в этом году появится первенец, смогут снизить ипотечную ставку до трех процентов, уточнил он.

6 февраля министр жилищной политики региона Инна Федотова сообщила, что для строительства жилья для обманутых дольщиков в 2020 году планируют привлечь инвестиций в объеме не менее трех миллиардов рублей.

По ее словам, на эти средства планируется завершить строительство жилья для 15,5 тысячи человек.