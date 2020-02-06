Для обманутых дольщиков Подмосковья привлекут новые инвестиции

Для строительства домов для обманутых дольщиков в Московской области в 2020 году планируют привлечь инвестиций в объеме не менее трех миллиардов рублей, сообщила министр жилищной политики региона Инна Федотова. Ее цитирует РИАМО в четверг, 6 февраля.

На эти средства планируется завершить строительство жилья для 15,5 тысячи человек, утончила она.

По словам министра, всего с 2012 года было привлечено около 86 миллиардов рублей внебюджетных средств со стороны инвесторов для решения проблем обманутых дольщиков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что власти будут вести каждый проблемный объект долевого строительства. Он поставил задачу решить проблему выхода недобросовестных застройщиков на рынок недвижимости. По его словам, в этой области уже удалось добиться существенных сдвигов.