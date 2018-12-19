Девять тысяч дольщиков получили жилье в Подмосковье с начала года

В Московской области с начала текущего года обеспечили права порядка девяти тысячи дольщиков, сообщила заместитель министра стройкомплекса Подмосковья Юлия Баринова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 19 декабря.

Она уточнила, к концу году это число должно увеличиться до 10 тысяч человек.

В середине августа министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев сообщил, что в ведомстве досконально знают ситуацию по каждому проблемному объекту. По его словам, работа ведется «в ручном режиме».

Всего с 2013 года удалось решить проблемы 28 тысяч обманутых дольщиков, говорится на сайте областного правительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что власти не оставят без помощи граждан, попавших в сложную ситуацию. Он подчеркнул, что принимаются меры по недопущению недобросовестных застройщиков на рынок недвижимости.



