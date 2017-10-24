Мень и Воробьев вручили ключи от новых квартир дольщикам «СУ‑155» в Подмосковье

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень и губернатор Московской области Андрей Воробьев вручили ключи от новых квартир дольщикам «СУ-155» в Звенигороде. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Программа вручения ключей стала возможна благодаря совместными действиями с правительством Российской Федерации», — сказал Воробьев на торжественной церемонии.

Квартиры были выданы первой очереди новых жильцов корпуса 16, который вместе с корпусом 15 ввели в эксплуатацию в Звенигороде в микрорайоне 2-3 района Восточный. Всего участникам долевого строительства в этих домах планируется выдать 340 квартир.

После банкротства «СУ-155» в Подмосковье остались не только недостроенные дома, но и соцобъекты. Завершение их строительства осуществляется в соответствии с трехсторонними соглашениями, заключенными между Минстроем Московской области, «СУ-155» и новыми компаниями-инвесторами.

21 июля заместитель министра стройкомплекса Мособласти Евгения Соколова заявила, что ассоциация застройщиков Подмосковья направила около семи миллиардов рублей на завершение строительства 24 проблемных объектов.

4 июля сообщалось, что власти Московской области с 2013 года привлекли из внебюджетных источников порядка 52 миллиардов рублей на решение проблем обманутых дольщиков. Днем ранее зампредседателя регионального правительства Максим Фомин заявил, что подмосковные власти держат на постоянном контроле процесс застройки, чтобы не допустить появления проблемных объектов.

Группа СУ-155 в конце 2015 года оказалась в критическом финансовом положении на фоне падения спроса на жилую недвижимость и высокой долговой нагрузки. До этого холдинг являлся одной из крупнейших строительных компаний России.