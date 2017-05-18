Владелец группы компаний СУ-155 погасил долг перед Сбербанком

Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление Сбербанка о банкротстве владельца группы компаний СУ-155 Михаила Балакина поскольку он погасил свой долг перед кредитной организацией. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

При этом производство по делу о банкротстве Балакина пока не прекращено, поскольку в деле есть другое требование к должнику — со стороны Росбанка.

От оперативной деятельности «СУ-155» Балакин был отстранен в сентябре 2016 года.

В августе 2016 года представитель Сбербанка на заседании суда сообщал, что задолженность Балакина на тот момент составляла 203 миллиона рублей, а в октябре 2015 года — на момент обращения Сбербанка в суд — 324 миллиона рублей. Погашение долга Балакин производил постепенно.

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Процедуру банкротства в отношении СУ-155 Арбитражный суд Московской области начал в марте 2016 года.

Группа СУ-155, принадлежащая депутату Мосгордумы Михаилу Балакину, в конце 2015 года оказалась в критическом финансовом положении на фоне падения спроса на жилую недвижимость и высокой долговой нагрузки (порядка 20 миллиардов рублей). Холдинг имеет обязательства перед 27 тысячами дольщиков. Объем финансирования недостроев холдинга, по подсчетам санатора, составляет 39 миллиардов рублей. Холдинг являлся одной из крупнейших строительных компаний России, в него входят более 80 промышленных предприятий и строительных организаций. Он ежегодно сдавал около 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости.