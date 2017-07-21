На завершение проблемных строек в Подмосковье направили 7 миллиардов

Ассоциация застройщиков Подмосковья направила около семи миллиардов рублей на завершение строительства 24 проблемных объектов, сообщается на сайте правительства Мособласти в пятницу, 21 июля.

«Это тот крупный пул надежных компаний, у которых есть ресурс, денежные средства и земля. Когда они заходят на новые инвестиционные проекты, область на себя берет строительство социальных объектов, а застройщики направляют денежные средства на достройку проблемных объектов», — сказала заместитель министра стройкомплекса Мособласти Евгения Соколова.

Как сообщил депутат Госдумы, члена комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов, в настоящее время в области насчитывается 92 объекта, которые достраиваются с привлечением средств дольщиков.

4 июля сообщалось, что власти Московской области с 2013 года привлекли из внебюджетных источников порядка 52 миллиардов рублей на решение проблем обманутых дольщиков. Днем ранее зампредседателя регионального правительства Максим Фомин заявил, что подмосковные власти держат на постоянном контроле процесс застройки, чтобы не допустить появления проблемных объектов. В случае разбирательств правительство обращается в правоохранительные органы.

Ассоциация застройщиков Московской области –- крупнейшее объединение девелоперов региона.