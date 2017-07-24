Глава Минстроя Подмосковья встретился с обманутыми дольщиками

Глава Министерства строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов провел серию встреч с обманутыми дольщиками. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщается на сайте регионального правительства.

«Представителям инициативных групп каждого объекта министр подробно разъяснил прорабатываемые механизмы выхода из сложившихся ситуаций и дал ряд поручений главам администраций [подмосковных муниципалитетов] и застройщикам о проведении встреч для более детальной проработки намеченных действий», — говорится в сообщении. Уточняется, что на встрече присутствовали дольщики не менее восьми проблемных объектов.

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Министр также призвал муниципальные власти регулярно проводить встречи с пострадавшими гражданами с участием застройщиков для выстраивания конструктивного диалога.

21 июля Госдума приняла в третьем чтении закон о компенсационном фонде дольщиков. Размер обязательных отчислений застройщиков в фонд будет установлен на уровне 1,2 процента от стоимости договора долевого участия. Закон ограничивает застройщика в совершении операций, не связанных с реализацией проекта строительства жилья. Кроме того, документ устанавливает принцип «одна компания — одно разрешение на строительство».

Ранее в этом же месяце сообщалось, что власти Подмосковья с 2013 года привлекли из внебюджетных источников порядка 52 миллиардов рублей на решение проблем обманутых дольщиков.