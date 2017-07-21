Государство создаст фонд для защиты прав дольщиков

Госдума в пятницу, 21 июля, приняла в третьем чтении закон о компенсационном фонде дольщиков «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности — банкротстве застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Об этом сообщает ТАСС.

«Фонд будет способствовать созданию надежного рынка долевого строительства жилья, который необходим нашим гражданам. С принятием законопроекта мы обеспечим гарантии будущим дольщикам, желающим вложить свои средства в строительство многоквартирных домов для приобретения доступного жилья своим семьям», — отметил председатель комитета по природным ресурсам и собственности Николай Николаев.

Размер обязательных отчислений застройщиков в компенсационный фонд будет установлен на уровне 1,2 процента от стоимости договора долевого участия. Будет пересматриваться не чаще, чем один раз в год.

Закон ограничивает застройщика в совершении операций, не связанных с реализацией проекта строительства жилья. Кроме того, документ устанавливает принцип «одна компания — одно разрешение на строительство». Это означает, что девелопер может создать проектную компанию, которая занимается одним объектом. Специально для этой фирмы будет открыт отдельный счет в уполномоченном банке, через который будут проводиться все финансовые операции, связанные с конкретным проектом.

Принятый закон также ужесточает финансовые требования к застройщику. В частности, обязывает его поддерживать достаточность собственных средств на протяжении всего срока строительства в размере 10 процентов от планируемой стоимости проекта. Более серьезные требования будут применяться к органам управления строительной компании и ее учредителям. Кроме того, вводится обязательное банковское сопровождение деятельности застройщика.

«Новые требования не являются чем-то обременительным для ответственных игроков рынка жилищного строительства. Все они зачастую выполняются уже сейчас, на добровольной основе. В этом отношении у нас ничего не меняется. Покупая квартиру на этапе строительства, граждане по сути становятся инвесторами, участниками довольно рискованного девелоперского бизнеса», — пояснил президент ПСН Групп Максим Гасиев. Он пожчеркнул, что девелоперы осознают коммерческие риски для своих инвестиций, а дольщики в полном объеме этих рисков не видят. Таким образом, государство детально прописывая требования к строительным компаниям оказывает регулирующее влияние на сегмент, существенно снижая риски для дольщиков, и одновременно не позволяет излишне рисковать самим застройщикам.

Председатель правления банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев считает очень важным тот факт, что вводится комплексный механизм сопровождения расчетов: «Это обеспечит прозрачность расчетов по строительным проектам и повысит устойчивость строительного рынка. На мой взгляд, новые требования будут способствовать надежной защите прав дольщиков и исключению формирования "пирамид", наподобие тех, которую создала СУ-155, достройкой домов которой занимается сегодня банк "Российский капитал"».

«Главная задача — минимизация рисков граждан, которые покупают жилье через систему долевого строительства. Закон в текущей редакции наиболее полно решает ее», — добавил председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. По его мнению, работа фонда позволит кардинально изменить ситуацию на рынке строительства жилья, увеличить на него спрос и повысить доверие граждан к системе долевого строительства. «Опасения отдельных застройщиков по поводу слишком жестких требований свидетельствуют лишь о том, что ряд участников рынка не готов работать в прозрачном, понятном для людей секторе», — считает Анатолий Аксаков. Фонд будет учрежден в формате публично-правовой компании, что обеспечит прозрачность его работы.

