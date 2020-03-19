Фонд защиты прав дольщиков создадут в Подмосковье

Подмосковное правительство создаст региональный фонд защиты прав дольщиков, сообщила министр жилищной политики региона Инна Федотова. Ее цитирует РИАМО в четверг, 19 марта.

6 февраля Федотова заявила, что для строительства домов для обманутых дольщиков в текущем году планируются привлечь инвестиций в объеме не менее трех миллиардов рублей. По ее словам, на эти средства планируется завершить строительство жилья для 15,5 тысячи человек, утончила она.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что власти будут вести каждый проблемный объект долевого строительства.

По итогам 2019 года в Подмосковье восстановили права более 19 тысяч дольщиков, для этого было привлечено 6,9 миллиарда рублей, говорится на сайте областного правительства. Всего с 2013 года в Московской области были восстановлены права почти 50 участников долевого строительства.