Суд отказался арестовывать напавшего на полицейского нарушителя самоизоляции

Перовский суд Москвы отказался арестовывать нарушителя самоизоляции, напавшего на сотрудника полиции при проверке документов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что иная мера пресечения также не была избрана. В Главном управлении МВД Москвы, в свою очередь, сообщили, что мужчина «выражался нецензурной бранью, нанес удар рукой по лицу лейтенанту полиции».

Инцидент произошел 30 апреля. Полицейский остановил мужчину на Вешняковской улице, чтобы проверить документы. «Однако последний стал вести себя агрессивно и применил насилие в отношении представителя власти», — рассказала представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова. Она также рассказала, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

С конца апреля контроль за соблюдением самоизоляции в городе усилен. Режим введен для борьбы с распространением коронавируса.

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