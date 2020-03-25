Россиянина задержали за совершенное 15 лет назад тройное убийство

В Москве задержали мужчину, который обвиняется в совершении тройного убийство 15 лет назад. Об этом в среду, 25 марта, «Ленте.ру» рассказала старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

По данным следствия, в январе 2005 года в доме на Клязьминской улице было обнаружено тело женщины, а также ее 17-летней дочери и подруги с многочисленными ножевыми ранениями. Убийца тогда скрылся с места преступления и длительное время его невозможно было установить. Однако позже, во время осмотра места происшествия, на линолеуме был обнаружен след крови потерпевших — из него удалось выделить генотип неизвестного мужчины.

При проверке уже новых версий, дело изучили сотрудники подразделения по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. После проведенной работы правоохранителям удалось установить и задержать подозреваемого 1985 года рождения. Подозреваемый признал свою вину и дал показания по преступлению, пояснив, что мотивом убийства стала ревность.

В настоящее время следствие ходатайствует об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

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