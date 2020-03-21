Россиянин убил жену и ее родителей на глазах у детей

Житель Москвы, вооружившись ножом, напал на свою жену и ее родителей на глазах у детей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, преступление произошло на северо-западе столицы в районе Волоколамского шоссе. Telegram-канал «112» указывает, что убийство произошло в районе Сокола. Имя подозреваемого — Станислав Иванов, ему 39 лет.

Уточняется, что в полицию обратилась мать мужчины, которую он сам во время телефонного разговора попросил срочно приехать. Приехав, женщина обнаружила сына, который открыл ей дверь весь в крови. Двоих находившихся на месте преступления детей трех и восьми лет нападавший не тронул.

В причинах преступления в настоящее время разбираются следователи. Убийца задержан.

Ранее в марте сообщалось, что столичного водителя скорой помощи заподозрили в убийстве жены — врача-кардиолога. По факту убийства возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной стала ревность и семейные ссоры.

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