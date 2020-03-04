Водитель московской скорой помощи из ревности убил врача

В Москве водителя скорой помощи заподозрили в убийстве жены — врача-кардиолога. Об этом в среду, 4 марта, сообщает «МК».

По данным издания, 2 марта в полицию обратился сын семейной пары — студент-медик. Он сообщил, что отец избивает мать. Прибывшим на место происшествия полицейским пришлось вскрывать дверь квартиры, запертую изнутри. В одной из комнат они обнаружили тело женщины и раненого мужчину. После случившегося он пытался покончить с собой, но выжил и был госпитализирован.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной стала ревность и семейные ссоры. Убитая женщина была кардиологом с 20-летним стажем, выпускницей Ереванского медицинского университета.

Ранее сообщалось, что многодетный отец из Подмосковья убил жену во время конфликта из-за развода. Преступление было совершено на глазах у 10-летнего ребенка, остальные четверо детей находились у родственников.

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