Водитель московской скорой помощи из ревности убил врача

В Москве водителя скорой помощи заподозрили в убийстве жены — врача-кардиолога. Об этом в среду, 4 марта, сообщает «МК».
По данным издания, 2 марта в полицию обратился сын семейной пары — студент-медик. Он сообщил, что отец избивает мать. Прибывшим на место происшествия полицейским пришлось вскрывать дверь квартиры, запертую изнутри. В одной из комнат они обнаружили тело женщины и раненого мужчину. После случившегося он пытался покончить с собой, но выжил и был госпитализирован.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной стала ревность и семейные ссоры. Убитая женщина была кардиологом с 20-летним стажем, выпускницей Ереванского медицинского университета.
Ранее сообщалось, что многодетный отец из Подмосковья убил жену во время конфликта из-за развода. Преступление было совершено на глазах у 10-летнего ребенка, остальные четверо детей находились у родственников.