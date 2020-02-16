Многодетный отец убил жену в ходе конфликта из-за развода

Мужчина убил свою жену на глазах у ребенка в подмосковном поселке Селятино в ходе конфликта из-за развода. Об этом ТАСС рассказала представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

Мужчина, многодетный отец, несколько раз выстрелил в женщину из охотничьего ружья, после чего совершил суицид. Убийство произошло на глазах у их сына 2009 года рождения. Остальные четверо детей были у родственников.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером 15 февраля житель Калининграда расстрелял семью на Центральном рынке из-за места для торговли. Убитыми оказались мужчина и его беременная супруга, их ребенок выжил и был госпитализирован. Нападавший попытался покончить с собой, был доставлен с ранением в больницу, где умер.

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