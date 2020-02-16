Под Москвой многодетный отец убил жену и покончил с собой

В общежитии в подмосковном поселке Селятино мужчина убил жену и покончил с собой. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

«360» пишет, что мужчина, многодетный отец, несколько раз выстрелил в женщину, после чего совершил суицид. По информации канала, это произошло на глазах их общего ребенка, а всего у пары пять детей. О том, что семья была многодетной, также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Следственном комитете и полиции изданию сообщили, что пока не имеют информации о ЧП.

Вечером 15 февраля в центре Калининграда местный житель расстрелял семью и покончил с собой. Убитыми оказались мужчина и его беременная супруга, их ребенок выжил и был госпитализирован. По версии Mash, нападавший, местный предприниматель Фазиль Бахрамов, пошел на преступление из-за торгового места на рынке. РИА Новости сообщало о записке, предположительно, написанной стрелком, в которой говорится о желании отомстить.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!