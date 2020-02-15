Стали известны подробности расстрела семьи в Калининграде

Россиянин расстрелял семью в Калининграде из-за места на рынке. Подробности случившегося стали известны Telegram-каналу Mash.

По данным канала, стрелка зовут Фазиль Бахрамов. Он открыл огонь по семейной паре и их сыну после конфликта с ними, а затем попытался покончить с собой.

Mash отмечает, что в результате происшествия погибли мужчина и беременная женщина, их ребенок выжил и находится в больнице. Сам преступник тоже был госпитализирован.

Стрельба произошла ранее 15 февраля у входа в Центральный рынок Калининграда. Сообщалось, что мужчина убил двух человек, ранил еще одного, а затем попытался покончить с собой. Также появилось видео с места происшествия.

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