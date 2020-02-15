Россиянин расстрелял семью и покончил с собой

Россиянин в Калининграде расстрелял семейную пару с ребенком и покончил с собой. Об этом сообщает местное издание «Клопс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стрельба произошла у входа на Центральный рынок города. Мужчина выстрелил в мужчину и женщину, убив их, и ранил ребенка. После этого он покончил жизнь самоубийством.

Подробности случившегося выясняются.

Ранее, 14 февраля, сообщалось, что житель Краснодара зарезал сына с легкой формой аутизма, а затем убил себя. По данным криминалистов, у ребенка нашли несколько ножевых ранений в области шеи и ключицы, у отца была «размозжена грудная клетка».

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