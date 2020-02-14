Мужчина поссорился с семьей и 40 раз выстрелил в толпу в Таиланде

Полиция Бангкока задержала мужчину, который около 40 раз выстрелил в толпу. Об этом сообщает Khao Sod.

Отмечается, что выстрелы прогремели примерно в 04:00 по местному времени (00:00 мск). Один из очевидцев рассказал, что преступник стрелял в воздух, а потом в толпу, гулявшую недалеко от университета Чулалонгкорн в столице Таиланда. Прохожие вызвали полицию, та оцепила район и задержала мужчину. Правоохранители сообщают, что во время инцидента никто не пострадал.

Стрелявшим оказался 44-летний Эккачай Чаруексилп (Ekkachai Charueksilp). Издание отмечает, что незадолго до преступления он сильно поссорился с семьей и ушел из дома, взяв пистолет.

Представитель полиции Китсана Пхатаначароен (Kitsana Phatanacharoen) отметил, что инцидент нельзя классифицировать как массовую стрельбу. При этом так происшествие охарактеризовали пользователи соцсетей, отмечает издание.

8 февраля в Таиланде Джакрапант Томма (Jakrapanth Thomma) убил своего командира и еще двух человек в военном лагере, угнал джип и продолжил расстреливать людей на улице. После этого он отправился в торговый центр, где вновь открыл стрельбу. В ходе нападения он вел прямые трансляции своих действий на странице в Facebook.

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