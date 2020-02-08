Россияне не пострадали при стрельбе в Таиланде

Россиян нет среди пострадавших при стрельбе в Таиланде. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на посольство.

Как сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин, город Накхон Ратчасима (Корат) не является туристическим. «Относительно недалеко от него, в 100 километрах, есть национальный парк Кхао Яй, куда иногда ездят российские туристы из Бангкока, но в город Накхон Ратчасима они не заезжают», — подчеркнул Пронин.

Кроме того, он уточнил, что работающих россиян на долговременной основе также нет.

8 февраля Джакрапант Томма (Jakrapanth Thomma) убил своего командира и еще двух человек в военном лагере, угнал джип и продолжил расстреливать людей на улице. После этого он отправился в торговый центр, где вновь открыл стрельбу. В ходе нападения он вел прямые трансляции своих действий на странице в Facebook. В одном из роликов он заявил, что «измотан» стрельбой по жертвам и не может пошевелить пальцем.

Выяснилось, что Томма похитил из военной части не менее 700 патронов. Кроме того, по данным издания Khaosod, он является профессиональным стрелком и неоднократно выигрывал в соревнованиях по стрельбе.

В результате произошедшего были убиты 17 человек, множество получили ранения. Еще 16 местных жителей находятся у него в заложниках.

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