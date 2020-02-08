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В Таиланде возобновилась стрельба. Об этом сообщает Bangkok Post.

По данным издания, в торговом центре в городе Накхонратчасима (Корат), где скрывается таиландский солдат Джакрапант Томма (Jakrapanth Thomma), ранее расстрелявший 17 человек, вновь стали слышны выстрелы. Спецназ заблокировал территорию вокруг ТЦ «Терминал-21».

Как уточняет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», полицейским пока не удалось задержать стрелка — он удерживает в заложниках 16 человек. К месту происшествия правоохранители привезли и мать нападавшего, которая пытается убедить его сдаться.

Ранее стало известно, что военнослужащий выстрелил в торговый центр из гранатомета перед тем, как продолжить стрельбу из винтовки. В связи с этим на первом этаже здания начался пожар, который уже удалось потушить спасателям.

8 февраля Джакрапант Томма убил своего командира и еще двух человек в военном лагере, угнал джип и продолжил расстреливать людей на улице. После этого он отправился в торговый центр, где вновь открыл стрельбу. В ходе нападения он вел прямые трансляции своих действий на странице в Facebook. В одном из роликов он заявил, что «измотан» стрельбой по жертвам и не может пошевелить пальцем.

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