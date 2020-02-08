Обнародована хронология нападения устроившего стрельбу в Таиланде солдата

Таиландское издание Bangkok post обнародовало хронологию нападения вооруженного солдата. По данным издания, солдат сначала убил своего командира и еще двух человек в военном лагере.

Позже он угнал джип и на нем расстреливал людей на улице. После этого он отправился в торговый центр, где вновь открыл стрельбу.

Ранее сообщалось, что стрелок вел прямые трансляции своих действий на странице в Facebook. В одном из роликов он заявил, что измотан стрельбой по жертвам и не может пошевелить пальцем.

Как стало известно ранее 8 февраля, солдат открыл стрельбу по людям возле торгового центра в городе Накхонратчасима (Корат). В результате произошедшего погибли как минимум 10 человек, имеется большое число пострадавших.

Предполагается, что преступник все еще находится в здании и удерживает заложников. О мотивах преступления пока неизвестно.

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