Возросло число жертв таиландского стрелка

Число жертв таиландского военнослужащего возросло до 15 человек. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает ТАСС .

По данным агентства, в заложниках у солдата находится 16 человек, которых он удерживает в торговом центре «Терминал-21». В настоящее время армия и полиция ведут операцию по задержанию стрелка. Мотивы нападавшего до сих поря неизвестны.

Ранее сообщалось , что солдат вел прямые трансляции своих действий на странице в Facebook. В одном из роликов он заявил, что измотан стрельбой по жертвам и не может пошевелить пальцем. По данным генерал-лейтенанта Таня Криатисарн (Thanya Kriatisarn), стрелка зовут Джакрапант Томма (Jakrapanth Thomma).

Как стало известно ранее 8 февраля, солдат открыл стрельбу по людям возле торгового центра в городе Накхонратчасима (Корат). В результате произошедшего погибли как минимум 10 человек, имеется большое число пострадавших.

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