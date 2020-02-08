В сети появились фото устроившего стрельбу в Таиланде солдата

В сети появились фото, на которых, предположительно, изображен солдат, открывший стрельбу по людям около торгового центра на востоке Таиланда. Об этом 8 февраля сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

На одном из снимков мужчина, одетый в военную форму, держит в руках оружие. Его лицо закрывает черная маска. По данным канала, в настоящее время злоумышленник удерживает на четвертом этаже торгового центра заложников. На другой фотографии лицо мужчины открыто.

Как стало известно ранее 8 февраля, солдат открыл стрельбу по людям около торгового центра в городе Накхонратчасима (Корат). В результате произошедшего погибли как минимум 10 человек, также множество пострадали.

По предварительным данным, военнослужащий угнал армейский вседорожник HMMWV (Humvee) с базы и вооружился штурмовой винтовкой.

Предполагается, что преступник все еще находится в здании. Кроме того, мужчина выкладывает в социальные сети фото- и видеозаписи массовой стрельбы. На опубликованных кадрах заметен фрагмент, как стрелок открывает огонь по людям, после чего они в панике разбегаются. В одном из роликов он заявил, что «измотан» стрельбой по жертвам и не может пошевелить пальцем.

О мотивах преступления пока неизвестно. Также сообщается, что перед стрельбой в городе он расстрелял двух сослуживцев.

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